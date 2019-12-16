Sultanların Ayarı Kaçtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Lige 6’da 6 ile başlayan temsilcimiz Bolu Belediyespor son 4 haftada aldığı 4 yenilgiyle camiayı şok etti. Temsilcimiz 10.hafta mücadelesinde ligin namağlup lideri Kale 1957 Spor’a konuk oldu. Çanakkale Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde temsilcimiz hiçbir varlık gösteremedi. İlk seti 25-8 alan lider ev sahibi takım maçta 1-0 üstünlük sağladı. Temsilcimiz 2.sette ise tam tersine rakibiyle dişe diş bir oyun çıkardı. Ancak zorlu geçen seti 25-23 alan ev Kale 1957 Spor maçta durumu 2-0’a getirdi. Maçın 3.seti de başa baş geçti. Son bölümde daha çok hatayı temsilcimiz yapınca seti 25-20 alan ev sahibi takım maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla son 4 haftayı yenik kapatan Bolu Belediyespor sıralamada 3.basamağa indi. Ekibimiz 11.haftada 22 Aralık Pazar günü saat 16.00’da İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu’nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.