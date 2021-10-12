Sultanların deplasman sponsoru Fay Yamaner oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da bir çok sosyal aktivite de ve sosyal sorumluluk projelerinde var olan iş insanı Fatih Yamaner ve FAY YAMANER A.Ş. ekibimizin bu sezon ligde oynayacağı ilk deplasman maçı olan Karayolları karşılaşmasının masraflarını üstlendi.

Bolu Belediyespor yönetimi de yayınladığı mesaj ile iş insanı Fatih Yamaner ve Fay Yamaner A.Ş. için bir teşekkür mesajı yayınladı.

İŞTE O MESAJ; TEŞEKKÜRLER FAY YAMANER MÜCEVHER A.Ş.

“Misli.com Sultanlar Ligi ilk deplasman maçımızın sponsoru ilimizin köklü kuruluşu FAY YAMANER MÜCEVHER A.Ş. oldu. Yaptığı birbirinden değerli Sosyal Sorumluluk Projesinin yanı sıra kulübümüzün destekçilerinden Sayın Fatih Yamaner’e ve FAY YAMANER MÜCEVHER A.Ş’ye teşekkür ederiz.” İfadeleri kullanıldı.