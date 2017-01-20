Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta içerde Gümüşhane Gençlerbirliği takımına 3-1 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki en önemli maçlardan birinde İlbank ile karşılaşacak. Yarın saat 15:00’de Karaçayır Salonunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından buyana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 16.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

21 Ocak Cumartesi

13.00 İBA Kimya TED-Pursaklar V.İ.

22 Ocak Pazar

13:00 Elazığ DSİ-Numune DSİ

13.00 MSK Urfa-Sakarya Hendek

14:00 Gümüşhane Gençlerbirliği-Karayolları

14:00 Samsun B.Ş.A.-Kazan Belediye

15.00 Bolu Belediyespor-İlbank

15:00 Bartın Polisgücü-TVF Spor Lisesi