Sultanların Fikstürü Belli Oldu

2019-2020 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 1’inci Liglerinin fikstürleri belli oldu. Kadınlar 1. Ligi A Grubu’nun iddialı takımlarından Bolu Belediyespor lige Anadolu Ünivesitesi maçı ile başlayacak.