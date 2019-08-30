Sultanların Fikstürü Belli Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi
- Voleybol Sezonu kadınlar ve erkekler 1’inci liglerinin fikstürleri önceki gün, Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu. Kura çekimine; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Kadınlar ve Erkekler 1. Ligi’nin çok değerli başkan ve kulüp temsilcileri 2019-2020 Voleybol Sezonu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi çok nezih bir camiayız. Bildiğiniz üzere; 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığımız Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, güzel bir başlangıca imza atarak ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak bizleri gururlandırdı. Hem medya da hem de kamuoyunda Filenin Sultanları harika bir destek görüyor. Yeni sezonun tüm kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” dedi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yeni sezon statüsü ile ilgili bilgiler verdi ve tüm takımlara başarılar diledi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise; yeni sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını dileyerek başarılar diledi. Kadınlar 1. Lig A ve B Grubu’nda 1. Devre Karşılaşmaları 13 Ekim – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 04 Ocak – 07 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.
İşte İlk Hafta Programı
Göztepe-Küçükyalı
Bolu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi
Sarıyer Belediye-Çanakkale Belediye
Kale 1957 Spor-Büyükçekmece Voleybol
Karşıyaka-İzmir Büyükşehir Belediye
M.Erdem Marmara Akd.-Edremit Belediye
Temsilcimizin İlk Yarı Maçları
1.Hafta: Bolu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi, 2.Hafta: Büyükçekmece-Bolu Belediyespor, 3.Hafta: Bolu Belediyespor-Edremit Belediyespor, 4.Hafta: İzmir BŞB-Bolu Belediyespor, 5.Hafta: Bolu Belediyespor-Çanakkale Belediye, 6.Hafta: Küçükyalı-Bolu Belediyespor, 7.Hafta: Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, 8.Hafta: Karşıyaka-Bolu Belediyespor, 9.Hafta: Bolu Belediyespor-Marmara Belediyespor, 10.Hafta: Kale 1957-Bolu Belediyespor, 11.Hafta: Göztepe-Bolu Belediyespor.