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24 Ocak 2017 Salı
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    • Sultanların haftaiçi mesaisi

    Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 17.hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Karayolları takımıyla karşılaşacak.

    24 Ocak 2017 Salı 15:54
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    Sultanların haftaiçi mesaisi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Geçtiğimiz hafta içerde lider İlbank takımını 3-0 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde bugün Karayolları ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00’de Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 17.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

    25 Ocak Çarşamba

    14.00  Kazan Belediye-Bartın Polisgücü

    15:00   TVF Spor Lisesi-Gümüşhane Gençlerbirliği

    15.00   Pursaklar V.İ.-Samsun B.Şehir Anakent

    15:00   Sakarya Hendek-Elazığ DSİ

    16:00   İlbank-MSK Urfa

    17.00   Numune DSİ-İBA Kimya TED

    18:00   Karayolları-Bolu Belediyespor

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Bayan, Voleybol, Takımı

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