Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta içerde lider İlbank takımını 3-0 yenilen Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde bugün Karayolları ile karşılaşacak. Mücadele saat 18:00’de Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor. Ligin 17.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

25 Ocak Çarşamba

14.00 Kazan Belediye-Bartın Polisgücü

15:00 TVF Spor Lisesi-Gümüşhane Gençlerbirliği

15.00 Pursaklar V.İ.-Samsun B.Şehir Anakent

15:00 Sakarya Hendek-Elazığ DSİ

16:00 İlbank-MSK Urfa

17.00 Numune DSİ-İBA Kimya TED

18:00 Karayolları-Bolu Belediyespor