Sultanların ilk devre istatistikleri

Sultanlar istatistikleri ile de göz doldurdu. Oynadığı 10 müsabakada 28 seti kazanan ekibimiz, sadece 11 seti kaybetti. 25 puanla ligin ilk yarısını lider bitiren ekibimiz ASP(Aldığı set puanı) 902 ile en çok set puanını topladı. Bu 10 müsabakada 3 kez rakipleri 3-0’lık set sonuçları ile geçen takımımız 4 defa da 3-1’lik sonuca imza attı. 2 defada rakiplerini 3-2’lik set sonucuyla geçen Sultanlar son maçında tek mağlubiyetini 3-1 ile Sigorta Shop Kalecik Belediyesine karşı aldı.

2. yarıda bu performansını sürdürmesini beklediğimiz Bolunun Sultanları. ikinci devrenin ilk maçında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonunda Turkuaz Seramik OSB Teknik kolejini konuk edecek.

Sultanların İstatistikleri