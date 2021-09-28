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Sultanların Kupa programı

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisinde heyecan, 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında oynanacak grup etabı karşılaşmaları ile başlayacak.

Sultanların Kupa programı

Geçtiğimiz sezon Bolu'ya Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşatan Bolunun Sultanları yeni sezonda resmi maçlarına kupa ile başlayacak. Bolu Belediyespor Voleybol takımımız Cengiz göllü Sporsalonunda maçlarını oynayacak. Türk Hava Yolları, PTT ve Yeşilyurt ile A gurubunda yer alacak olan Bolu Belediyespor’un gruplar ve maç programı şu şekilde:

A GRUBU MAÇ PROGRAMI / BURSA

28 Eylül Salı              

16.00 Türk Hava Yolları – Bolu Belediyesi (TVF Voleybol TV)

29 Eylül Çarşamba    

18.30 Bolu Belediyesi – Yeşilyurt  (TRT Spor Yıldız)

30 Eylül Perşembe 

12.00 PTT – Bolu Belediyesi (TVF Voleybol TV)

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