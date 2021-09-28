Sultanların Kupa programı

Geçtiğimiz sezon Bolu'ya Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşatan Bolunun Sultanları yeni sezonda resmi maçlarına kupa ile başlayacak. Bolu Belediyespor Voleybol takımımız Cengiz göllü Sporsalonunda maçlarını oynayacak. Türk Hava Yolları, PTT ve Yeşilyurt ile A gurubunda yer alacak olan Bolu Belediyespor’un gruplar ve maç programı şu şekilde:

A GRUBU MAÇ PROGRAMI / BURSA

28 Eylül Salı

16.00 Türk Hava Yolları – Bolu Belediyesi (TVF Voleybol TV)

29 Eylül Çarşamba

18.30 Bolu Belediyesi – Yeşilyurt (TRT Spor Yıldız)

30 Eylül Perşembe

12.00 PTT – Bolu Belediyesi (TVF Voleybol TV)