Sultanların liderlik cepte

Haber: Aysun Beykoz

​17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini 25-12 Bolunun Sultanları kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette üstün oyununu sürdüren ekibimiz, bu seti de aldığı sayılarla farklı bir şekilde 25-8 önde kapattı ve setlerde durum 2-0 oldu. Bolunun Sultanları 3. sette de rahat bir şekilde 25-13 mağlup etti ve parkeden 3-0’lık sonuçla galip geldi ve sezonda gurubunu lider olarak bitirmeyi garantiledi. Ligde oynadığı 18 maçta 17 galibiyet Bolunun Sultanları play-off’lar öncesi liderliği garantiledi. Karşılaşmayı Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sinan Barut’un yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başkan yardımcıları Rasim Özdemir ve Asuman Şentürk Tekin’de izledi. Bolu Belediyespor ligin 19. Haftasını Bay geçecek. Ligin 21. haftasın da 20 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Antalyaspor’u konuk edecek. Mücadele Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak

Salon: 17 Temmuz Spor Salonu

Bolu Belediyespor: İdil Naz, Elif, Göknur, Fatma, Anae Apıena, Şeyma, Miray, Bell Katherıne, Yaren, Ceren, Dilara, Burcu, Işıl Öz

Antrenörler: Salih Yergin, Behçet Erdoğan

Antalyaspor: Ayten, İremsu, Melisa, Sima, Ece, Nisa, Sahra, Beyza, Merve, Zeynep,

Hafize, Dilara, Zeynep, Eylül

Antrenörler: Veysel Gürsoy, Gökhan Egeli

Setler: 25-12, 25-8, 25-13