Sultanların Lig’de iki haftalık program açıklandı

Haber: Ceylan Beykoz
Ligin açılış maçında 8 Ekim Cuma günü saat 16.00’da sahasında Fenerbahçe Opet’i konuk edecek olan Sultanlar, ligin 2. haftasında Başkentte Karayolları’nın konuğu olacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk 2 hafta maçlarının programı şöyle:
1. Hafta
8 Ekim Cuma:
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
9 Ekim Cumartesi:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
13.00 VakıfBank-Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 Galatasaray-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Mert Grup Sigorta-Karayolları (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
2. Hafta
12 Ekim Salı:
15.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent)
16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Mimar Sinan)