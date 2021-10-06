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Sultanların maç biletleri satışa çıktı

Bolu Belediyespor'un Misli.com Sultanlar Ligi ilk maçında 08 Ekim Cuma Günü Saat 16.00’da Karaçayır 3 Bin kişilik Spor Salonunda Fenerbahçe Opet ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sultanların maç biletleri satışa çıktı

Bu sezon maçlarını Karaçayır Spor salonuna oynayacak olan ekibimiz pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda basılan biletlerin 5 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Bolu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “ Misli.com Sultanlar Ligi ilk maçında 08 Ekim Cuma Günü Saat 16.00’da Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda Fenerbahçe Opet ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda basılan biletler yönetim kurulumuzun aldı karar ile 5 TL olarak belirlenmiştir. Fenerbahçe Opet maçının biletleri Bahçelievler Mahallesi Leylak Sok. No:26 adresinde bulunun Bolu Belediyespor Tesislerimiz eski adı ile Bolu Baro Evinden satın alınabilecektir” ifadelerine yer verildi.

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