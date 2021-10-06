Sultanların maç biletleri satışa çıktı

Bu sezon maçlarını Karaçayır Spor salonuna oynayacak olan ekibimiz pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda basılan biletlerin 5 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Bolu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “ Misli.com Sultanlar Ligi ilk maçında 08 Ekim Cuma Günü Saat 16.00’da Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda Fenerbahçe Opet ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda basılan biletler yönetim kurulumuzun aldı karar ile 5 TL olarak belirlenmiştir. Fenerbahçe Opet maçının biletleri Bahçelievler Mahallesi Leylak Sok. No:26 adresinde bulunun Bolu Belediyespor Tesislerimiz eski adı ile Bolu Baro Evinden satın alınabilecektir” ifadelerine yer verildi.