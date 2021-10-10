Sultanların maçında müthiş atmosfer

Haber: Ceylan Beykoz

Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda binlerce taraftarın izlediği ve şölen havasında geçen mücadeleye ilgi olukça fazlaydı. Pandemi kurallarına uygun şekilde stadı dolduran taraftarlar takıma müthiş bir destek verdi. Mücadele boyunca başa baş geçen karşılaşmada oynanan setlerin son bölümlerinde bireysel hatalara takılan ekibimiz üçlü rakibine 3-0 mağlup oldu.

16-25, 17-25, 20-25 sonuçlanan karşılaşma boyunca tribünlerin büyük desteğini alan ekibimize mücadele sonunda taraftarı yine büyük destek verdi. Bolu'da son yıllarda yaşanan en büyük spor karşılaşmalarını sezon boyunca yaşatacak olan Bolunun Sultanları ligin 2. maçında 12 Ekim 2021'de deplasmanda Karayolları'na konuk olacak.

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Sabır Ece Kozdere, İdil Naz Kanbur, Dilara Bağcı, Havlickova, Özlem Güven, Irmak Gökçen (Kharchenko, Çağla Salih, Şeyma Dilan Öztürk, Calderon, Ceren Baysal, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

Fenerbahçe Opet: Gizem Örge, Anna Lazareva, Beliz Başkır, Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Meliha İsmailoğlu (Arina Fedorovtsena, Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Mina Popovic, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Buse Ünal)

Setler: 16-25, 17-25, 20-25

Süre: 73 dakika (23, 25, 25)