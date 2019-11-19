Sultanların Maçında Skandal Olay!..

Haber: Volkan Yılmaz

TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi 6.hafta maçında temsilcimiz Bolu Belediyespor İstanbul deplasmanında ligin alt sıralardaki takımlarından Küçükyalı ile karşılaştı. Bolu Belediyespor’un büyük üstünlüğü ile geçen maçın bir bölümünde Küçükyalı takımında bir oyuncu bir pozisyonda dizinden sakatlık yaşadı. Oyunun durduğu bu bölümde sakatlanan oyuncu için çağrılan ambulans uzun süre salona gelmedi. Skandal olayda oyuncunun hastaneye götürülmemesi olayın çarpıklığını ortaya koydu. İstanbul gibi büyük bir merkezde yaşanan bu olay Türkiye’de spor ve özellikle voleybol branşına verilen değerin ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koydu. Olayın sorumlularının ceza alıp almayacağı ise merak konusu oldu.