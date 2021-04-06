Sultanların, Play-off’taki rakipleri

Haber: Ceylan Beykoz

Finaller Bursa’da oynanacak

Gelecek hafta Bursa’da oynanması planlanan yarı final maçları öncesi Bolu Belediyespor'un rakipleri de belli oldu. Yeşil beyazlılar, kendi grubunda bulunan Adam Voleybol, A grubundan gelen İzmir temsilcisi Karşıyaka ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Yarı final statüsü Birinci etap müsabakaları sonunda A ve B grubunda 1’nci 2’inci 3’üncü ve 4’üncü sırayı elde eden toplam 8 takım, yarı finale yükseliyor. Federasyonca 2 gruba ayrılan takımlar, belirlenen tarafsız bir salonda 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynuyor.

Bayanlar yarı final müsabakaları sonunda 1. ve 2. gruplarda 1 ve 2’inci olan toplam 4 takım final müsabakaları oynamaya hak kazanıyor. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1 ve 2’inci sırayı elde eden takımlar Sultanlar Ligi’ne yükseliyor. Gruplardaki takımlar Yarı final aşamasında 1. grupta Bolu Belediyespor, Adam Voleybol, Karşıyaka ve İBB yer alırken, 2. grupta ise Sigorta Shop Kalecik BLD, Nevşehir BLD, Edremit BLD, Altınoluk, Göztepe veya Çanakkale BLD yer alacak.