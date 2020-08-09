Sultanların rakipleri belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

2020-2021 Voleybol Sezonunda 1.Ligde mücadele edecek olan Bolu Belediyespor'un rakipleri belli oldu.1.Lig B-Grubunda mücadele edecek olan Bolu Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde start verecek. Geçen sezon Play-Off'ta başarısız olan Bolu Belediyespor’un yeni sezondaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. B Grubunda yer alan Bolu Belediyespor 11 takım ile mücadele edecek. Ankara (4), Gaziantep (2), Sakarya, Nevşehir, Kayseri, Adana ve Antalya ekipleri ile aynı grupta yer aldı. İşte OSB Teknik Koleji Gençlikspor'un rakipleri; Çukurova Belediyespor (Adana), Numune Gençlik (Ankara), Pursaklar Voleybol İhtisas (Ankara), Sigorta Shop Kalecik Belediyespor (Ankara), Ted Ankara Kolejliler (Ankara), Antalyaspor (Antalya), Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor (Kayseri), Adam Voleybol (Gaziantep), Merinos (Gaziantep), Nevşehir Belediyespor (Nevşehir) ve Sakarya Voleybol (Sakarya) takımları ile mücadele edecek.