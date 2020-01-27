Sultanların sponsoru Fidan oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyespor(BOBES) Voleybol Takımı, 2019-2020 Kadınlar 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çanakkale Belediyespor’un konuğu olacak. 28 Ocak Salı günü oynanacak maç için deplasman giderlerini ilimizin tanınmış iş insanlarından Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan karşılayacak.

“KULÜBÜMÜZE VERDİĞİ DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

BOBES’ten yapılan sponsorluk açıklamasında, “Hafta içi Salı günü deplasmanda oynayacağımız Çanakkale Belediyespor maçının sponsoru Bolulu iş adamı Hakkı Fidan olmuştur. Kendisine kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz” denildi.

Bolu Belediyespor ile Çanakkale Belediyespor arasındaki maç 28 Ocak Salı günü saat 14.00’te Anafartalar Spor Salonunda yapılacak.