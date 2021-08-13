Sultanların yeni sezon fikstürü

Haber: Ceylan Beykoz
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 voleybol sezonu fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı. Kura çekimi sonrası temsilcimiz Bolu Belediyespor ilk karşılaşmasını 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacak.
Misli.com Sultanlar Liginde birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşacak olan ekibimiz Bolu Belediyespor salonda taraftarını yine voleybola doyuracak. Kura çekimi sonrası ilk maçını sarı lacivertlilerle oynayacak olan Bolu Belediyespor 2. haftada Karayolları ile deplasmanda karşılaşacak.
Misli.com Sultanlar Ligi 2021-2022 Voleybol Sezonu İlk Yarı Fikstürü
1.Hafta: Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet
2. Hafta: Karayolları-Bolu Belediyespor
3. Hafta: Mert Grup Sigorta- Bolu Belediyespor
4. Hafta Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyesi
5. Hafta: Vakıfbank- Bolu Belediyespor
6. Hafta: Bolu Belediyespor- Sarıyer Belediyesi
7. Hafta: Türk Hava Yolları- Bolu Belediyespor
8. hafta: Bolu Belediyespor- Galatasaray
9. Hafta: PTT- Bolu Belediyespor
10. Hafta: Bolu Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyesi
11. Hafta: Kuzeyboru- Bolu Belediyespor
12. Hafta: Bolu Belediyespor- Yeşilyurt
13. Hafta: Eczacıbaşı Dynavit- Bolu Belediyespor