Sultanların yeni sezon fikstürü

İlimizi bu sezon Sultanlar Ligine temsil edecek olan Bolu Belediyespor'un yeni sezon fikstürü çekildi. Bolunun Sultanları ilk maçında Fenerbahçe Opet ile Karaçayır 3 bin kişilik spor salonunda karşılaşacak.