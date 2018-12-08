Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1. Ligde mücadele eden Bolu Belediyespor voleybol takımı Gümüşhane Gençlerbirliği ‘ne konuk oldu. Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanan zorlu mücadeleye temsilcimiz ilk seti 25-21 alarak maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz oyundaki üstünlüğünü 2.sette de sürdürdü, bu seti aynı skorla 25-21 alan Bolu Belediyespor maçta durumu 2-0’a getirdi ve büyük avantaj yakaladı. 3.sette rakibine oranla çok üstün bir oyun sergileyen Sultanlarımız 25-15’lik skor sonrası maçta 3-0 galip ayrılarak ligde 4.sıraya çıktı. Temsilcimiz 11.haftada 9 Aralık Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.