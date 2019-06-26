Sümer Saray Galibiyeti Kaçırdı

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maçın ilk golü Gerede Altundağ İnşaat’tan geldi: 1-0. Bu gole Temel İnşaat Sümer Saray takımı 28.dakikada cevap verdi: 1-1. Kalan kısa sürede 2 takımda gol bulamayınca takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. 2.yarının hemen başında Temel İnşaat Sümer Saray takımı maçta 2.kez öne geçti: 2-1. Sümer Saray da farkı 2’ye çıkaran gol de çok geçmeden geldi: 3-1. Sümer Saray takımı oyunun ilerleyen bölümlerinde farkı açma şanslarını kaçırınca oyuna asılan Gerede Altundağ İnşaat bitime 2 dakika kala farkı 1’e indirdi: 3-2. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken oyunun son saniyesinde gelen kritik gol sonucu belirledi: 3-3. Bu sonuçla Gerede Altundağ İnşaat kritik bir puana sahip olurken, 3.maçında da son dakika golü yiyen Temel İnşaat Sümer Saray takımının gruptan çıkma şansını zora soktu.

Temel İnşaat Sümer Saray: Lüfti, Cemil, Ahmet, Metin, Ayhan, Mehmet Öztürk, Mehmet Dursun, Hamza, Aydın, Ercan, Mücahit, Ömer, Tarık, Sedat

Gerede Altundağ İnşaat: Şafak, Deniz Ali, Mehmet Kıvrak, Engin, Mehmet Yıldırım, Cimşit, Şenol, Rıfat, Cihan, Kaan, Nurettin, İsmail, Ali, Ersin, Kutay