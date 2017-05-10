Haber: Aysun Beykoz

Çağsu Hastanesi bay geçtiği haftada grupta alt sıralarda bulunan Sümer Saray ile Sedaş karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada bulunan Sümer Saray sahadan 4-3 galip ayrılarak ilk puanını elde etti.

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan birbirinden zevkli karşılaşmalarda B grubunun 7’inci hafta maçları tamamlandı. Şampiyonluğun adaylarından Çağsu Hastanesi’nin bay geçtiği haftada, ilk 6 hafta sonunda grupta puanı bulunmayan Sümer Saray ile geçtiğimiz hafta 2023 Vizyon İnşaatı 5-2 mağlup ederek ilk puanını alan Sedaş karşı karşıya geldi. Turnuvadaki ilk puanını almak isteyen Sümer Saray Sedaş karşısında mücadeleye daha istekli başlayan taraf oldu. Bol gollü geçen ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 4-3 kazanan Sümer Saray oldu ve B grubunda 7’inci hafta sonunda puansız takım kalmadı. Sümer Saray aldığı üç puana rağmen averaja takılarak hala son sırada yer alırken, aynı puana sahip rakibi Sedaş ise 6.sıradaki yerinde kaldı. Turnuvada hiçbir iddiası kalmayan takımlardan Sümer Saray 8’inci haftada Köroğlu Beton ile karşılaşırken, Sedaş ise grubun güçlü ekiplerinden olan Kale Yapı ile mücadele edecek.