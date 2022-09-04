Sümerspor 59 yaşında

Haber: Uğur Balan

Geçtiğimiz yıl ve bu yılda Mustafa Özşahin’in girişimleri ve Abant Çamlık Restaurantın sahibi Sümerspor’un eski futbolcusu Zafer Kayoğlu’nun sponsorluğunda büyük bir coşku ve sevgiyle bir kez daha biraya geldiler. Saatlerce süren birliktelikte, eski sporcular anılarını anlatırken, hayatlarını kaybeden eski arkadaş ve sporcular da tek tek anıldılar. Bu yıl 2’inci gerçekleşen buluşmanın üçüncüsünde buluşmak için dostlar geceye noktayı koydular. Sümerspor’un emektar futbolcusu ve antrenörü Hilmi Kıyak, gecenin değerli konukları arasında bu yılda yerini aldı.

Buluşma ile iliği Sümerspor’un eski ve vefakar futbolcularından Muharrem Demirel, şunları paylaştı.

ANILAR ANILAR

Gençlik gönlümde bitmez sanırdım / Hayat ben hep seni böyle tanırdım / Çaresi olsaydı ömür alırdım / Hayat sen ne çabuk harcadın beni’ Zeki Müren’in okuduğu bu şarkı var ya, bizlere hitap etmezdi.

Çünkü Güzin ve Baha kardeşlerin söylediği ‘ Gençlik başımda duman’ şarkısı yaşıyorduk biz.

Kanlı canlı idik, sırma saçlarımız vardı, hayat doluyduk hepimiz.

Ama…

Acımasız zaman hepimizden az ya da çok almış. Endamımızdan bir eser kalmamış, saçlar ağarmış ya da dökülmüş, omuzlar çökmüş. Bizlerde ‘Hayat sen ne çabuk harcadın beni’ şarkısına gelmişiz.

Yaşama heyecanımızı kaybetmesek de, şimdi ki şarkımız Coşkun Sabah’tan; ‘Anılar, anılar, anılar gözümde canlandılar.’

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İşte bu anılar için bu sene de Sümerspor / Sekaspor buluşmasının ikincisini gerçekleştirdik.

Ev sahipliğini ise Sekaspor forması giyen Abant Çamlık Restaurant ortaklarından olan Zafer Kayaoğlu arkadaşımız yaptı, organizasyonu da Mustafa Özşahin Müdürümüz…

Bu sene kimler vardı, teker teker yazalım da bu isimleri tarihe not düşelim.

Mustafa Koçak, Şener Çakar, Ekrem Kesmen, Uğur Şener, Tayfun İnal, Ruhi Kahruman, Hilmi Kıyak, Hüseyin Çelen, Şevki Gündüz, Mehmet Özbaş, Ahmet Özbaş, İlhan Mühürcüoğlu, Ahmet İhsan Mühürcüoğlu, İsmail Özer, Hakkı Karabacakoğlu, Mustafa Gün, İsmail İşler, Muharrem Konya, Mehmet Toker, Ayhan Şentürk, İlhami Özgören, Tamer Şendur, Mehmet İncebey, Mümin Altay, Adnan Subay, Ayhan Ünal, Selami Terzioğlu, Kudret Güngör, Osman Kayış, Selami Subay, Nazmi Bozok, Mustafa Özşahin, Muharrem Demirel

Ve

Davetimize icabet eden ASKF Başkanı Cemalettin Metin, İl Hakem Komitesi Başkanı Ramazan Musluk, o günlerde bizlerin maçlarını yöneten Necip Evren…

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Dedik ya anılar anılar diye, geçmişe gittik, o günleri yâd ettik.

Zamanın su gibi akıp gittiğini, birbirimizin kıymetinin daha iyi bilmemiz gerektiğini bir kez daha idrak ettik.

Birbirimize daha sıkı sarıldık, beklentisiz kucaklaştık.

Anlattık gülüştük, anlattık hüzünlendik

Aramızdan ayrılan kaptanımız Sezai Bedir’e, Mustafa Becikoğlu’na, İsmail Hakkı Kilitçi ‘ye (Çakır), Mehmet Ruhi Erata’ ya, Suat Carlı’ ya, Ulvi Bürgeç’ e, Emin Bakışkan’a (zıt emin), İsmail Benli’ ye ( Didi), Kadir Öztoprak, a, rahmet diledik.

Sağ olanlara ise sağlık ve afiyet…

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Bu geceye mazeretleri nedeni ile katılamayanlar vardı, onları da atlamadık, teker teker andık.

Ve

Tarihe not düşmek açısından isimlerini de yazdık.

Fikret Doğanöz, İlhan Özdemir, Hüseyin Subay, Hüseyin Şahin, Kasım Şahin, İsmail Gündüz, Adil Kıraç, Kamil Arabacıoğlu, Kenan Çelen, Uğur Çarıkçı, Bülent Çiftçi, Ergin Özbay, Savaş Yalçın, Akın Yalçın, Burhan Aktaş, İbrahim Mülayim, Esat Karabaş, Mehmet Yılmaz, Erkan Özdemir, Abdullah Yücel, Zekai Altındal, Mustafa Esmer, Hüseyin Herem, Yücel Başer…

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Bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan Mustafa Özşahin müdürümüze

Ve

Hem işletmesini hem de gönlünü açan Zafer Kayaoğlu arkadaşımıza teşekkür ederiz.