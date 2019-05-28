Süper Kupada Rakip G.Saray

Haber: Esra Öztürk

G.Saray U21 takımı son hafta maçında Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig takımlarının yer aldığı grubu lider tamamladı ve Süper Kupada Boluspor’un rakibi oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre 2018 -2019 Sezonu U21 Ligi Süper Kupa müsabakası, U21 Süper Lig grubu birincisi Galatasaray A.Ş. ile U21 1. Lig grubu birincisi Boluspor takımları arasında oynanacak. Kocaeli Stadı'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı beyazlılarda hedef daha önce Fenerbahçe’ye kaptırdığı kupayı bu yıl Bolu’ya getirmek.

Mücadele Yayınlanacak mı?

Mücadeleyi GS TV’nin naklen yayınlaması beklenirken, GS TV Digitürk üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor.