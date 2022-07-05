Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig’in dört büyükleri diye tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürleri belli oldu Dört Büyükler arasındaki ilk mücadele dördüncü haftada son şampiyon Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü 4 Temmuz Pazartesi günü açıkladı. 2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.
Beşiktaş ilk hafta evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ise ligin yenilerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanında olacak.
Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürüne göre 2022-23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında oynanacak maçlar:
Antalyaspor - Galatasaray
Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
*Karşılaşmaların tarih ve saatleri daha sonra açıklanacak. İlk haftayı Hatayspor takımı BAY geçecek
2022-23 Süper Lig sezonu Derbi tarihleri
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
Süper Lig 2022-23 sezonu maçlarını TV'de hangi platform canlı yayınlayacak?
Türkiye'de Süper Lig 2022-23 sezonunda da Beın Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.