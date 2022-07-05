Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig’in dört büyükleri diye tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürleri belli oldu Dört Büyükler arasındaki ilk mücadele dördüncü haftada son şampiyon Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü 4 Temmuz Pazartesi günü açıkladı. 2021/22 sezonunda ipi önde göğüsleyen Trabzonspor yeni sezonu İstanbul deplasmanında, ligin yeni takımı İstanbulspor'a karşı açacak.

Beşiktaş ilk hafta evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ise ligin yenilerinden Ümraniyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise Antalyaspor deplasmanında olacak.

Süper Lig 2022-23 sezonu fikstürüne göre 2022-23 Süper Lig sezonunun açılış haftasında oynanacak maçlar:

Antalyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

*Karşılaşmaların tarih ve saatleri daha sonra açıklanacak. İlk haftayı Hatayspor takımı BAY geçecek

2022-23 Süper Lig sezonu Derbi tarihleri

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig 2022-23 sezonu maçlarını TV'de hangi platform canlı yayınlayacak?

Türkiye'de Süper Lig 2022-23 sezonunda da Beın Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.