Süper Lig aşkına

Haber: Volkan Yılmaz

Son hafta öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Altay, Süper Lig için iddiasını sürdürüyor.

6 takımın kalan maçları

TFF 1. Lig’de şampiyonluk potasında yer alan ekiplerin kalan maç programı şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cesar Grup Ümraniyespor

Adana Demirspor: İstanbulspor

Bursaspor: Hatayspor (D)

Akhisarspor (54): Keçiörengücü

Fatih Karagümrük: Adanaspor

Altay: Giresunspor (D)

Düşen 2 takım belli

Eskişehirspor ve Adanaspor’un daha önce veda ettiği TFF 1. Lig’de lige veda edecek son ekip de son haftada belli olacak. Osmanlıspor’un yanı sıra Boluspor’un küme düşme ihtimali bulunuyor. Sezon sonunda Boluspor ile Osmanlıspor arasındaki olası puan eşitliğinde Boluspor lige veda edecek.

Bu 2 takımın oynayacakları müsabakalar şöyle:

Boluspor: Eskişehirspor (D)

Osmanlıspor: Ekol Hastanesi Balıkesirspor