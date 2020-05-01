Süper Lig devleri Burak Kapacak'ın peşinde!

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig iddiasını kuvvetli bir şekilde sürdüren Bursaspor'un bu sezon parlayan yıldızı olan Burak Kapacak, yaz döneminde transferin gözde isimlerinden bir tanesi olabilir.

Takvim'de yer alan habere göre orta sahanın sağında forma giyen ve asistleriyle Bursaspor'u taşıyan Burak Kapacak için Galatasaray ile Trabzonspor transferde yarışıyor. Bu iki kulübe Fransız ekibi Le Havre de katılmış durumda.

TRABZONSPOR BİR ADIM ÖNDE

Ancak genç yıldızın transferinde, Trabzonspor'un daha erken davrandığı için bir adım önde olduğu da gelen haberler arasında. 8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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