Süper Lig'e hasret geçen yıllar

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor - 28 yıl

1965 yılında kurulan Boluspor, tarihinde tam 20 sezon mücadele ettiği Süper Lig’den 1992 yılında küme düştü. Kümede kalma yarışında, rakipleri Konyaspor ve Gaziantepsor’un 1 puan gerisinde kalarak bir alt lige düşen Türk futbolunun yarım asırlık çınarı Boluspor bu tarihten sonra bir daha Süper Lig’de mücadele etme başarısı gösteremedi.

Fatih Karagümrük - 36 yıl

Türk sporuna ‘Baba Hakkı’ lakabıyla bilinen Hakkı Yeten’i armağan eden Fatih Karagümrük Spor Kulübü, 1926 yılında kuruldu. 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig’den 1984 yılında düşen kırmızı-siyahlılar 35 yılı aşkın süredir yeniden Süper Lig’e yükselme başarısı gösteremedi.

Bakırköyspor - 27 yıl

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 1949 yılında kurulmuş olan spor kulübü, 1992-93 sezonunda son hafta Bursaspor maçında galip gelemeyerek Karşıyaka ile girdiği kümede kalma yarışını kaybetti ve küme düştü. Bu düşüşten sonra bir daha Süper Lig yüzü göremeyen Bakırköyspor, 2007’den bu yana İstanbul Amatör Süper Ligi’nde mücadele ediyor.

Adana Demirspor - 25 yıl

17 sezon yer aldığı Süper Lig’den 1995 yılında düşen Adana Demirspor da çeyrek asırdır bu ligin özlemini çekiyor… Türk sporunda 80 yıllık mazisi olan "Mavi Şimşekler", 25 yıl sonra yeniden Süper Lig’e yükselmenin hesaplarını yapıyor…

Karşıyaka - 24 yıl

1912 yılında kurulan Türk sporunun mihenk taşlarından Karşıyaka da tam 24 yıldır Süper Lig’e hasret... Tarihinde 16 sezon mücadele ettiği Süper Lig’e 1995-96 sezonuda veda eden İzmir temsilcisi, defalarca play-off’larla kıyısından döndü ancak Süper Lig’e bir daha yükselemedi.

Sarıyer - 23 yıl

1940 yılında kurulan Sarıyer Spor Kulübü, 13 sezon boy gösterdiği o dönem 1. Lig adı altında oynanan Süper Lig’e 1996-97 sezonunda veda etti. 1. Lig'de oynadığı yıllar boyunca çok başarılı sonuçlar alan Sarıyer, uzunca bir süre İstanbul'un 4. büyük takımı olarak gösterilmiştir. 22 yıldır Süper Lig yüzü göremeyen lacivert-beyazlılar şimdilerde TFF 2. Lig’de mücadele ediyor.

Zeytinburnuspor - 23 yıl

1953 yılında Türk sporuna ‘merhaba’ diyen Zeytinburnu Spor Kulübü, 5 sezon mücadele ettiği Süper Lig’e 1996-97 sezonunda 34 maçta sadece 2 galibiyet, 5 beraberlik alarak veda etti. O sezonu 27 mağlubiyet, 11 puan ve -60 averajla tamamlayan İstanbul temsilcisi, Süper Lig tarihinin en kötü performanslarından birine imza atmıştır. Lacivert-Beyazlılar 23 yıldır Süper Lig'e hasret...

Çanakkale Dardanelspor - 21 yıl

Türk futboluna; Tamer Tuna, Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Zan ve Tolga Seyhan gibi birçok önemli futbolcuyu armağan eden Çanakkale Dardanel Spor Kulübü 1966 yılında kuruldu. Tarihi boyunca 3 sezon Süper Lig’de mücadele eden Marmara Ekibi, 1999’da küme düşmekten kurtulamadı. Günümüzde Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Çanakkale temsilcisi, eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor.

İstanbulspor - 15 yıl

Cemil Turan, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Saffet Akyüz, Sergen Yalçın, Tanju Çolak, Abdullah Avcı ve dahası... Saydığımız isimler sarı-siyahlı forma altında izlediğimiz yıldızlardan bazıları... Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan İstanbulspor, Süper Lig’de 23 sezona adını yazdırıp, 2005 yılında lige veda etmiştir. İstanbul temsilcisi, şimdilerde TFF 1. Lig’de mücadele etmektedir.

Altay - 17 yıl

İzmir temsilcisi Altay tam 41 sezon mücadele ettiği Süper Lig’e 2002/2003 sezonunda veda etti. Ligin devlerine kafa tutan kulüp olarak anılan siyah-beyazlılar, bugünlerde TFF 1. Lig’de 17 yıllık özlemi dindirmenin mücadelesini veriyor.

Sakaryaspor - 13 yıl

1990’da Süper Lig’den düştü, 1999’da Marmara depremi sonrası maçlara çıkamadı… 2003 yılında iki oyuncu ve yardımcı antrenörleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Mali problemler, transfer yasağı derken zor günler geçiren Sakaryaspor 3. Lig’e kadar düştü.

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran yeşil siyahlılar da mazisini arayan kulüpler arasında… Son olarak 2006/2007 sezonunda üst ligde mücadele eden ve 13 yıldır Süper Lig’e hasret olan Tatangalar, şimdilerde TFF 2. Lig’de Süper Lig’e yükselmenin mücadelesi veriyor.

Kocaelispor - 11 yıl

54 yıllık maziye sahip olan Kocaelispor 1996-97 ve 2001-02 sezonlarında Türkiye Kupası’nı alarak tarihinin en büyük başarılarını elde etti. Körfez ekibi, 20 sezon mücadele ettiği Süper Lig’e 2009’da veda etti.

Yeşil-siyahlılar daha sonra 2 lig birden düşerek TFF 3. Lig’e kadar geriledi. Ligde yer aldıkları dönemde “dört büyüklerin” korkulu rüyası haline gelen Körfez temsilcisi de eski günlerini özlemle arıyor…

Samsunspor - 8 yıl

Türk futbolunun bir başka köklü kulübü, Karadeniz temsilcisi Samsunspor... Tam 30 sezon Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 7 kez de lige veda etti. 2011/2012 Sezonunda ligden düşen Karadeniz ekibi, tam 8 yıldır Süper Lig'e hasret... Samsunspor şimdilerde eski futbolcusu Ertuğrul Sağlam'ın yönetiminde TFF 2. Lig'de yeniden eski günlerine dönmenin mücadelesini veriyor...