Haber: Aysun Beykoz

Sezonu 53 puanla 5'inci sırada tamamlayıp 4'üncü Boluspor'la yarı finalde eşleşen sarı kırmızılıların teknik direktörü Yılmaz Vural, İzmir'in hasretini dindireceklerini söyledi. En son 2010-11'de Bucaspor'un devler arenasında yer aldığını dile getiren Yılmaz Vural, şunları söyledi:

"Önce Boluspor'u elemek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Ardından final oynayacağız. Elbette kolay karşılaşmalara çıkmayacağız. Ancak İzmir yıllarca Süper Lig'de temsil edilememenin sıkıntısını yaşadı. Bu kente mutluluğu yaşatmak bizim boynumuzun borcu. Benim takımıma olan inancım tam."

Perşembe günü ilk maçı evlerinde oynayacaklarını hatırlatan Yılmaz Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımızın boğucu desteği ile avantajlı skoru elimize geçirmek istiyoruz. Gol yemeden kazanmak çok önemli. Sezon boyuncu inişli çıkışlı bir grafik sergiledik. Ancak son haftalarda istediğimiz sonuçları aldık. Boluspor maçında çok daha iyi olmak zorundayız. Süper Lig'e yükselen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'un yanına geleceğiz."