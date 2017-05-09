Haber: Aysun Beykoz

Ligde ilk 2 sıra için 3, play-off yarışı için ise tam 5 takımın şansı son 2 haftada devam ediyor. Boluspor’un da yer aldığı zirve yarışında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Sivasspor (58)

A.Demirspor (D)

E.Y.Malatyaspor

E.Y.Malatyaspor (57)

Boluspor

Sivassspor (D)

Eskişehirspor (55)

G.Antep BB

Altınorduspor (D)

Boluspor (50)

E.Y.Malatyaspor (D)

Manisaspor

Giresunspor (50)

Denizlispor

G.Antep BB (D)

Göztepespor (49)

Samsunspor

Denizlispor (D)

Ümraniyespor (48)

Altınorduspor

Balıkesirspor (D)

Altınorduspor (46)

Ümraniyespor (D)

Eskişehirspor