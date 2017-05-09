Haber: Aysun Beykoz
Ligde ilk 2 sıra için 3, play-off yarışı için ise tam 5 takımın şansı son 2 haftada devam ediyor. Boluspor’un da yer aldığı zirve yarışında bulunan takımların kalan maçları şöyle:
Sivasspor (58)
A.Demirspor (D)
E.Y.Malatyaspor
E.Y.Malatyaspor (57)
Boluspor
Sivassspor (D)
Eskişehirspor (55)
G.Antep BB
Altınorduspor (D)
Boluspor (50)
E.Y.Malatyaspor (D)
Manisaspor
Giresunspor (50)
Denizlispor
G.Antep BB (D)
Göztepespor (49)
Samsunspor
Denizlispor (D)
Ümraniyespor (48)
Altınorduspor
Balıkesirspor (D)
Altınorduspor (46)
Ümraniyespor (D)
Eskişehirspor
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