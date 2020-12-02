Süper Lig ve 1. Ligde 15 Takımda Değişim

Haber: N.Halid Altundal

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 39 ekipten 15'i teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken 21 takımdan 8'i sezona başladıkları teknik adamlarla yolları ayırdı. Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor kötü gidişte çareyi teknik adam değişikliğinde gördü. TFF 1. Lig'de ise 11. hafta itibariyle 7 takım teknik heyette değişiklik yaptı. Adanaspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve son olarak Aydeniz Et Balıkesirspor sezona başladıkları teknik direktörlerini değiştirdi.