Haber: Aysun Beykoz
Boluspor, Ümraniyespor, E.Y.Malatyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Göztepespor ve Giresunspor. Bu takımlardan 3’ü Süper Lige çıkan takımlar olacak. Son haftalara süper bir çekişme ile giriliyor. Zirve yarışındaki takımların özellikle birbirleriyle olan maçları yarışı daha da cazip hale getiriyor. İşte müthiş yarışta son 5 haftada 7 takımın oynayacağı maçların programı:
30.Hafta
Balıkesirspor-Boluspor
M.İdmanyurdu-Eskişehirspor
Samsunspor-Ümraniyespor
Sivasspor-Giresunspor
E.Y.Malatyaspor-Göztepespor
31.Hafta
Boluspor-A.Demirspor
Ümraniyespor-Denizlispor
Eskişehirspor-Samsunspor
Giresunspor-M.İdmanyurdu
Bandırmaspor-E.Y.Malatyaspor
Göztepespor-Sivasspor
32.Hafta
Boluspor-Ş.Urfaspor
Denizlispor-Eskişehirspor
Sivasspor-Bandırmaspor
M.İdmanyurdu-Göztepespor
Samsunspor-Giresunspor
G.Antep BB-Ümraniyespor
A.Demirspor-E.Y.Malatyaspor
33.Hafta
E.Y.Malatyaspor-Boluspor
Göztepespor-Samsunspor
Giresunspor-Denizlispor
Ümraniye-Altınordu
A.Demirspor-Sivasspor
Eskişehirspor-G.Antep BB
34.Hafta
Boluspor-Manisaspor
G.Antep BB-Giresunspor
Sivasspor-E.Y.Malatyaspor
Denizlispor-Göztepespor
Altınorduspor-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Ümraniyespor
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