Haber: Aysun Beykoz

Boluspor, Ümraniyespor, E.Y.Malatyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Göztepespor ve Giresunspor. Bu takımlardan 3’ü Süper Lige çıkan takımlar olacak. Son haftalara süper bir çekişme ile giriliyor. Zirve yarışındaki takımların özellikle birbirleriyle olan maçları yarışı daha da cazip hale getiriyor. İşte müthiş yarışta son 5 haftada 7 takımın oynayacağı maçların programı:

30.Hafta

Balıkesirspor-Boluspor

M.İdmanyurdu-Eskişehirspor

Samsunspor-Ümraniyespor

Sivasspor-Giresunspor

E.Y.Malatyaspor-Göztepespor

31.Hafta

Boluspor-A.Demirspor

Ümraniyespor-Denizlispor

Eskişehirspor-Samsunspor

Giresunspor-M.İdmanyurdu

Bandırmaspor-E.Y.Malatyaspor

Göztepespor-Sivasspor

32.Hafta

Boluspor-Ş.Urfaspor

Denizlispor-Eskişehirspor

Sivasspor-Bandırmaspor

M.İdmanyurdu-Göztepespor

Samsunspor-Giresunspor

G.Antep BB-Ümraniyespor

A.Demirspor-E.Y.Malatyaspor

33.Hafta

E.Y.Malatyaspor-Boluspor

Göztepespor-Samsunspor

Giresunspor-Denizlispor

Ümraniye-Altınordu

A.Demirspor-Sivasspor

Eskişehirspor-G.Antep BB

34.Hafta

Boluspor-Manisaspor

G.Antep BB-Giresunspor

Sivasspor-E.Y.Malatyaspor

Denizlispor-Göztepespor

Altınorduspor-Eskişehirspor

Balıkesirspor-Ümraniyespor