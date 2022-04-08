Süper lig yolunda ilk mağlubiyet!

Haber: Ceylan Beykoz

Dört gün boyunca gerçekleştirilecek olan maçlarda; Adasokağı SK., Kırşehir Beleyesi GSK., Sivas Belediyesi SK., Mudanya Belediyesi SK., Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK., Polatlı Belediyesi SK., Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK., ve Bolu Belediyesi Spor Kulüpleri mücadele ediyor. Süper Lige Yükselme müsabakalarının ödül töreni 10 Nisan Pazar günü yapılacak.

İşte ilk müsabakaların sonuçları;

Beta Transformatör Adasokağı- Kırşehir Belediyespor : 20-21

Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-29

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü-Polatlı Belediyespor: 33-33

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor: 30-28