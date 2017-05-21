*1969-1970 sezonunda ilk kez Süper Lige çıkan Boluspor, 1978-1979 sezonunda TFF 1.Lige düştü.

*1979-1980 sezonunda temsilcimiz yeniden Süper Lige çıkmayı başardı. 1984-1985 sezonunda bir kez daha alt lige düşen Boluspor 1 yıl sonra 1985-1986 sezonunda yeniden Süper Lige çıktı.

*Temsilcimiz 1986-1992 sezonları arasında Süper Ligde oynadıktan sonra 1991-1992 sezonunda 2.lige düştü ve tam 25 yıl boyunca Süper Lige çıkamadı.

Play-Off’lardan çıkamadı

1991-1992 sezonunda Süper Ligden düşen Boluspor 25 sezon içinde 3 kez play-off’a çıkmasına rağmen başarılı olamadı. 1994-1995 sezonunda play-off’ta Çanakkale Dardanelspor ile Konya’da karşılaşan Boluspor rakibine 3-0 yenilerek Süper Ligin kıyısından döndü. Boluspor daha sonra 2007-2008 sezonuna kadar bekledi. Play-Off yarı finalinde Sakaryaspor’u penaltılarla eleyip finale çıktı. Finalde Eskişehirspor’a tartışmalı hakem kararları ile 2-0 yenilen Boluspor Süper Lige yükselme şansını kaçırdı. 2008-2009 sezonunda yeniden play-off’a çıkan kırmızı-beyazlılar yarı finalde Karşıyaka’ya penaltılarla elenmekten kurtulamadı. Boluspor tam 8 sezon sonra bu yıl bir kez daha play-off’a çıktı. Temsilcimiz bu kez Göztepespor’u eleyip finale çıkmaya çalışacak.