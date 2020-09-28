Süper Ligden 10 Numara Geliyor

Haber: C.Kutay Aykan

Deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında alınan beraberlik sonrası 10 numara eksikliğini tamamen hisseden kırmızı beyazlı ekibimizde yönetim çalışmalara hız verdi. Boluspor Başakşehir'de forma giyen Alican Özfesli ile görüşüyor. 23 Yaşındaki tecrübeli oyuncu merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Hatayspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Alican 23 maçta forma giydi. Genç oyuncu takımında 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son dakikada bir aksilik olmaz ise Alican Özfesli’nin imzası an meselesi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 12:46