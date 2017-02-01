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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Süper Ligden Çekişmeli

    TFF 1. Lig'de geride kalan 19 haftada zirve 6 kez el değiştirirken, 4 farklı takım liderlik sevinci yaşadı.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 13:59
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    Süper Ligden Çekişmeli

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Ligin ilk iki haftasını lider tamamlayan Boluspor, bayrağı 3. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a kaptırdı. Malatya temsilcisinin üst üste iki hafta taşıdığı liderlik yarışına 5. haftada Göztepe dahil oldu.

    Ligde 6. haftadan itibaren Evkur Yeni Malatyaspor rüzgarı esti. 

    Yarışta 6. haftada birinciliğe yükselen sarı-siyahlılar, liderlik ipini 14. haftaya kadar rakiplerine bırakmadı. Lige lider başlayan ancak zirveyi 2 hafta elinde bulundurabilen Boluspor, 12 hafta sonra bayrağı Evkur Yeni Malatyaspor'dan devraldı.

    Boluspor'un 15. hafta sonunda kaybettiği liderlik koltuğuna oturan Göztepe, ligin 16 haftalık ilk bölümünü zirvede tamamladı.

    Sezonun ikinci bölümün ilk haftasında sahasında Denizlispor'a mağlup olan Göztepe'den liderliği alan Eskişehirspor ise 17, 18 ve 19. haftaları zirvede kapattı.

    İkincilik, 17 kez el değiştirdi 

    Zirvenin ilk iki sırasındaki takımların Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği maratonda, şampiyonluk yarışı kadar ikinci olabilmek adına da kıyasıya mücadele veriliyor.

    TFF 1. Lig'de geride kalan 19 haftada ikincilik 6 takım arasında 17 kere el değiştirdi. İlk haftadan bu yana heyecanın aralıksız sürdüğü lig, bu istatistikle de dikkati çekiyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor, Eskişehirspor, Göztepe ve Sivasspor, ligde farklı haftalarda ikincilik koltuğuna oturan takımlar oldu.

    Süper Lig'den çekişmeli

    TFF 1. Lig'de yaşanan zirve yarışındaki çekişme, Spor Toto Süper Lig'i gölgede bıraktı.

    1. Lig'in geride kalan bölümünde liderlik 6 kez el değiştirirken, Süper Lig'de ise 3 takım liderlik koltuğuna oturdu.

    Süper Lig'de Galatasaray 1, Beşiktaş 3, Medipol Başakşehir ise 15 hafta liderlik koltuğunda bulundu.

    En uzun lider kalan Malatyaspor

    TFF 1. Lig'in geride kalan 19 haftasında 4 takım liderlik sevinci yaşarken, Evkur Yeni Malatyaspor 10 hafta liderlik bayrağını taşıyarak bu alanda zirvede yer aldı.

    Birinciliği elde eden diğer takımlar olan Boluspor, Göztepe ve Eskişehirspor ise üçer kez haftayı lider tamamlama başarısı gösterdi. 

    Göztepe ve Boluspor'un üst üste en fazla 2 hafta lider kalma başarısı gösterdiği ligde, zirve bu takımlar arasında 7 kez el değiştirdi.

    Sürpriz sonuçlar alındı

    TFF 1. Lig'in dün tamamlanan 19. haftası ise ilginç sonuçlara sahne oldu.

    Ligin 18. haftasında ilk 3 sırada bulunan Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor 19. haftada puan kaybı yaşarken, geçen hafta son 4 sırada bulunan Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Manisaspor ve Elazığspor üst basamaklardaki rakiplerini yenmeyi başardı.

    Son iki haftayı lider tamamlayan Eskişehirspor, haftanın kapanış maçında deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktı.

    Geçen hafta 2. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise o hafta 17. basamakta yer alan Samsunspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 3 puan kaybetti.

    Ligin 18. haftasını 3. tamamlayan Sivasspor ise son sırada giren Mersin İdmanyurdu'na deplasmanda 1-0 mağlup olarak Evkur Yeni Malatyaspor'la aynı kaderi paylaştı.

    Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor dışında geçen hafta ligin dibinde bulunan diğer iki takımdan Manisaspor sahasında Ümraniyespor'u 5-2, Elazığspor ise ligin önemli takımlarından Boluspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

     

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