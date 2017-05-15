Haber: Aysun Beykoz

Haftaya lider giren Yeni Malatyaspor, Boluspor'u ağırladığı maçta 28. dakikada Andre Santos'un golüne engel olamadı. Maç boyunca stresli anlar yaşayan Yeni Malatyaspor, 86. dakikada Diabang Dialiba'nın golüyle Boluspor karşısında durumu 1-1 yaptı. Bu gol Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e yükseltti.

Yeni Malatyaspor puanını 61 yaparak Süper Lig'e yükselmeyi son hafta öncesinde başardı.

SİVASSPOR, AVERAJLA SÜPER LİG'E ÇIKAN İKİNCİ TAKIM OLDU!

Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor'u 36. dakikada John Boye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 88. dakikasında Adana Demirspor, Tiago Bezerra ile durumu 1-1 yaptı. Sivasspor bu golle büyük bir şok yaşamasına rağmen, Eskişehirspor'un Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalması sonrasında ikili averajla Süper Lig'e yükseldi.

59 puanlı Sivasspor, 56 puanlı Eskişehirspor'u sahasında 2-0 yenip, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı için ikili averajda rakibine üstünlük kurdu ve son hafta öncesinde Yeni Malatyaspor ile birlikte Süper Lig'e çıktı.