SÜPER LİGE YÜRÜYORLAR

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor U19 takımı, Galip Karslıoğlu hocanın yönetiminde lider bulunduğu liginde Süper Lige yürüyor. Statü gereği A Takımla aynı ligi oynayan ve ligini ilk 3 içinde bitirdiği takdirde Süper Lige çıkacak olan aynı zamanda da kulübe hatırı sayılır bir para ödülü de kazandıracak olan U19 takımı geçtiğimiz hafta sonu sahasında karşılaştığı Giresunspor U19 takımını rahat bir oyunla 3-1 geçerek liderliğini devam ettirdi. Son 9 haftaya lider giren Galip Hocanın talebeleri camiaya Süper Ligi hediye etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sorumlu yönetici Metin Kumaş tarafından U19 takımının başına getirilen Galip Hoca, geçen sezon ektiği tohumları bu sezon biçiyor. Karslıoğlu takımı aldığında yeniden yapılandıran başarılı hoca bu sezon hedefe giden kaliteli bir takım ortaya çıkarmayı başarırken, A takıma da katkı verecek kaliteli oyuncular yetiştirmeye de devam ediyor. Oynadığı 25 maçta 18 Galibiyet, 3 Beraberlik, 4 Mağlubiyetle lider durumda bulunan U19 takımı bu hafta sonu Balıkesir deplasmanında zorlu bir mücadele verecek.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 14:28