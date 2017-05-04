HABER: Aysun Beykoz

Boluspor-Adana Demirspor maçı saat 16.30’da özellikle de çalışanların büyük kısmının işte olduğu saate denk gelmesine rağmen Bolu Beyi 31.hafta mücadelesinde taraftarlardan büyük destek gördü. Stadın büyük kısmını dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca Boluspor’un play-off potasındaki en büyük destekçisi oldu. Kırmızı-beyazlı taraftarların sayısı 2.yarıda yağan yoğun yağmura rağmen daha da çoğaldı. Maçın 2.yarısının ortalarında Pote’den gelen gol bile taraftarların umutlarını kırmadı. Takımlarını bitime kadar destekleyen Yarenler son bölümde gelen 2 gollü galibiyetin en büyük mimarları arasında yer aldı. Bolusporlu futbolcular bu kez galibiyet pozunu toplu halde taraftarlarla birlikte verdi.