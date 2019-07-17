Süper Turnuvaya Süper Final

Haber: Birol Ertunç

Ödül töreninde İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve sporcu aileleri de yer aldı. Ödül töreninde ilk olarak turnuvaya isimleri verilen Aydın İnceayan ve İsmail Benli’nin ailelerine plaket verildi. Daha sonra son 8’e kalan takımların temsilcilerine de sırasıyla plaketleri verildi. Saha Komiserleri Derneği, Maçın Hakemi Arif Ergün’e de birer plaket verildi.

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Turnuvada final maçının en iyi kalecisi olan Saray Pastanesi takımından Sinan, finalin en değerli oyuncusu Akkent Toar Yapı’dan Ömer Cuğ ve en centilmen takım Yurt İletişim takımların özel ödüllerin sahibi oldu. Daha sonra şampiyon Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin, 2.Akkent Toar Yapı, 3.Güzelsur İnşaat ve 4.BESK takımlarına verilen kupalarla turnuvanın kapanışı yapıldı. Kapanış konuşmasını yapan TFF İl Temsilcisi Cemallettin Metin ve ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen tüm takımlara teşekkür etti.