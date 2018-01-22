Haber: Semih Baykal

Ligin 18.haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u yenerek çok önemli bir 3 puan alıklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Said Karafırtınalar “Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Çok önemli bir deplasmanda, çok önemli bir üç puan aldık. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptık. Hafta içerisinde rakibimiz Süper Ligin liderini kupa dışına bıraktı. Giresunspor çok formda bir takım. Böyle bir deplasmandan üç puan almak çok önemliydi. Hafta içi iki takımda kupa maçı oynadı. Biz %80 rotasyonlu bir kadroyla oynamıştık. Rakibin ilerleyen dakikalarda fiziksel anlamda sıkıntı yaşayabileceğini düşündük. O yüzden süratli oyuncularımızı son bölüme sakladık. Onlarında verdiği %100 katkıyla maçı kazandık" dedi.