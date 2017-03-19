Haber: Ceylan BEYKOZ

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Boluspor maçının ilk 11’inde önemli değişiklikler yaptı. İldiz, zorlu maçta Abwo’yu kızağa çekerken, bu oyuncunun yerine Isaac Promise’ye şans tanıdı. Kart cezasını tamamlayan Özgür Can bir haftalık aradan sonra formasına kavuşurken, Eskişehirspor maçında oyuna sonradan giren Volkan da sahaya ilk 11’de başlayan isim oldu. Çotanaklar rakibi karşısına kalede Eser savunmada Berkan, Onur, Özgür, Hüsamettin, Dimitriadis, Recep, Dodo, Isaac, Volkan ve Özgür Can 11’i ile çıktı.