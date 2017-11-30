Haber: Gönül Olutürk

Şampiyonluk iddiası olan takımlardan Bolu Spor Lisesi ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan maçta Mengen temsilcisi 2.dakikada 1-0 öne geçti ve ilk 15 dakikalık bölüm bu tek golle tamamlandı. 2.yarının 2.dakikasında Bolu Spor Lisesi 1-1 eşitliği yakaladı. Mengen Aşçılar MTAL 4.dakikada bir kez daha öne geçti: 2-1. 10.dakikada Bolu Spor Lisesi kalecisinin büyük hatası ile fark 2 sayıya çıktı: 3-1. Mengen Aşçılar MTAL 13.dakikada penaltı golü ile 4-1 üstünlüğü yakaladı. Bu golden 1 dakika sonra Bolu Spor Lisesi farkı 2’ye indirdi: 4-2. Son saniyede Bolu Spor Lisesi kırmızı kartla 1 kişi eksilirken, kazanılan penaltıyı gole çeviren Mengen Aşçılar MTAL maçtan 5-2 galip ayrılarak büyük bir süprize imza attı. Bu maçtan sonra oynanması gereken Gerede İmam Hatip Lisesi-Final Lisesi maçı Gerede ekibi maça gelmeyince oynanmadı. Mücadele hükmen Final Lisesi lehine tescil edildi.