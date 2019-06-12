Tabelası var, kendi yok…

Haber: Birol Ertunç

Türkiye’de sadece Konya ve Osmaniye’de bulunan sentetik çim hokey sahalarından biri Bolu’ya inşa edilecekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aşağısoku Mahallesi’nde inşa edilecek olan hokey sahası için ihaleye çıktı. İhaleyi 2 milyon 844 bin lira bedelle Naliya Mühendislik kazandı. 9 Mayıs’ta firma ile müdürlük sözleşme imzaladı. Yer teslimi 14 Mayıs’ta yapıldı. Yer teslimi ile birlikte inşa çalışmalarının başlaması ve 360 günde bitirilmesi gerekiyordu. Ancak iş hiç başlamadı. 1 yıl boyunca bölgede tek bir çivi çakmayan firmayla ilgili herhangi bir cezai işlem de uygulanmadı.

BAKANLIK İLGİLENİYOR

9 Mayıs 2019’da söz konusu hokey sahasını teslim etmesi gereken firma 2019 yılının başında fesih dilekçesini müdürlüğe sundu. Sözleşmeyi feshetmek isteyen firmanın talebi bakanlığa iletildi. Bakanlık söz konusu talebi yerinde bulursa firma ile yapılan sözleşme herhangi bir ceza uygulanmadan bitirilecek. Bakanlık hokey sahası için daha sonra yeniden ihaleye çıkacak. Bolu İl Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Çilkara, “Ben göreve ocak ayında başladım. Firma bize fesih dilekçesini sundu. Bugüne kadar bölgede herhangi bir çalışma yapmamışlar. Konuyla bakanlık ilgileniyor” dedi.