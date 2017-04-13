Haber: BMA

Doğal güzellikleriyle ünlü Tabiatın Kalbi Bolu, doğa sporlarının çekim merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bol oksijenli yemyeşil dağları, Abant, Gölcük, Yedigöller gibi ünlü tabiat parkları ve sayısız doğal güzelliği ile bir cennet olan Bolu’da bugüne kadar Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği iş birliği ile bin 948 kilometre uzunluğunda doğal yürüyüş parkuru oluşturuldu.

Parkurlara Mudurnu’nun Taşkesti Beldesinde dün yapılan keşif yürüyüşün ardından bir yenisi daha eklendi. Ekipler, Karamurat Gölü – Sülüklü Göl ve Tavşansuyu Köyü arasında zorluk derecesi 5 olan 22 kilometre uzunluğundaki parkurun rotasını GSPS’ten işaretleyerek, uluslararası işaret sistemleri bulunan parkur tabelası dikti. Bölgeye yerleştirilen tabela Bolu’nun uluslararası işaret sistemiyle belirlenen 100’üncü tabelası oldu.