Taekwondo yıldızlar start aldı

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen Okul Sporları Taekwondo yıldızlar grup müsabakaları açılış töreni ile start aldı.

Taekwondo yıldızlar start aldı

Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları Taekwondo yıldızlar grup müsabakaları başladı. Okul Sporları Taekwondo yıldızlar grup müsabakaları açılış töreni 17 Temmuz Spor Salonunda yapıldı. Taekwondo yıldızlar grup müsabakalarına 18 ilin katıldığı toplamda 369 sporcunun mücadele edecek. Okul Sporları Taekwondo yıldızlar grup müsabakaları 17 Temmuz Spor Salonunda 3 gün boyunca devam edecek. Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara müsabakalarda mücadele edecek olan tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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