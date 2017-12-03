Haber: Semih BAYKAL

Tam bir şölene dönüşen Taekwondo Kuşak Sınavı ve Diploma Töreni 2 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Bobes Gym'de tamamlandı. Kuşak sınavına salonu tamamen dolduran sporcu ve velilerin yanısıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ, Bolu Belediyespor Kulübü Amatör Şube Sorumlusu Erdem YILMAZ ve Sportif Direktör Faik Mert DÖNMEZ'de katılarak tören sonrası sporculara yeni kuşaklarını ve diplomalarını takdim etti. Bolu Belediyespor Taekwondo Antrenörü Zekerya DEMİRCİ, Alaaddin YILMAZ'a ve Erdem YILMAZ'a siyah kemer hediye ederek katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Sınavın ardından velilerin kendi hazırlığı ikramlarla kutlama yapıldı.