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05 Ocak 2017 Perşembe
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    • Taha Akgül: O madalyayı 15 Temmuz şehitlerine borçluyum

    2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’ye tek altın madalyasını getiren milli güreşçi Taha Akgül, şampiyonluğunu 15 Temmuz Şehitleri’ne borçlu olduğunu söyledi...

    05 Ocak 2017 Perşembe 11:21
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    Taha Akgül: O madalyayı 15 Temmuz şehitlerine borçluyum

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Olimpiyatlara 'Ömer Halisdemir'ler sayesinde gittiklerinin altını çizen Taha, “Bu altın madalya bizlerin olimpiyatlara gitmesi için hayatını kaybeden insanlara hediyemizdir. Vatan millet elden gittiği zaman ne olimpiyat kalırdı ne altın madalya. Onlardan Allah razı olsun, mekânları cennet olsun” dedi.

    Minderin yükselen değeri Taha Akgül, geleceğe dair planlarını ve şampiyonluk sürecinde yaşadıklarını anlattı. Taha, “Final müsabakasına kaldığım belli olunca 7 saatlik arada Türkiye’ye ait 4 metrekarelik bir soyunma kabininde bekledim. Kahvaltı yapamadım sadece yarım porsiyon bir muz yedim ve onunla akşama kadar idare ettim” diye konuştu. Milli sporcu olimpiyat şampiyonluğunun kariyerinin zirvesi olduğunu ifade ederken, “Altın yerine gümüş alsaydım hiç sevinemez kahrolurdum” diye konuştu.

    DUALARLA ŞAMPİYON OLDUM

    15 Temmuz darbe girişimi sürecinde kamptaydınız ve olimpiyatlara zorlu bir süreçte hazırlandınız. O günleri senden dinleyebilir miyiz?

    Bolu’da kamptayken 15 Temmuz bizi de olumsuz etkiledi. Haberlerde yaşanan süreci duyunca hepimizin moralleri bozuldu. Merkeze indik 10 tane arabayla halkımıza destek olmak için, halkımız da bizi görünce mutlu oldu. Spor Bakanımız bizi arayınca kampa geri döndük ve antrenmanlarımıza devam ettik. Allah’a hamdolsun ülkemizin tek altın madalyasını da ben aldım ve bayrağımızı göndere çekerek İstiklal Marşı’mızı okuttuk. Bu darbe girişiminde de ülkemizin asla yıkılmayacağını herkese gösterdik.

    Şampiyonluk maçına dönersek...

    Annemin şampiyonluğumda emeği çoktur. Sponsorumuz P&G annemi olimpiyatlara getirdi ve her şeyiyle onlar ilgilendi. Şampiyon olarak anneme altın madalya sözümü tutmuş oldum. Şampiyon olur olmaz annemin boynuna taktım ve elini öptüm. Onun tribünden canlı canlı dua etmesiyle şampiyon oldum.

     

    Rio'da şampiyon olamasaydın güreşi bırakır mıydın?

    Bırakmazdım ama değişik planlarımın üzerine giderdim özellikle Kırkpınar’la ilgili. Şampiyon olamasaydım o moral bozukluğuyla kendimi bir yerlere atardım. Önümde yine Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Mayısta Avrupa şampiyonu olarak 5. kez bunu başarmak istiyorum. Şimdilik ilk hedefim bu.

     

    Şampiyon olduktan sonra şehidimiz Ömer Halisdemir’in fotoğrafının önünde verdiğin asker selamın çok konuşuldu...

    Darbe girişimi sonucunda şehit düşen Ömer Halisdemir en büyük kahramanlarımızdan bir tanesi. Özellikle Türk Milli Takımı kafilesi beni oraya çağırdı. Biz gitmeden önce alacağımız madalyaları şehitlerimize ve ailelerine armağan edeceğimizi özellikle söyledik ve bunu da başardık. Bu altın madalya bizlerin olimpiyatlara gitmesi için hayatını kaybeden insanlara hediyemizdir. Eğer onlar bu vatan için şehit düşmeseydi biz olimpiyatlara gidemeyecektik. Vatan millet elden gittiği zaman ne olimpiyat kalırdı ne altın madalya. Biz olimpiyatlara 'Ömer Halisdemir'lerin sayesinde gittik. Onlardan Allah razı olsun, mekânlarını cennet eylesin.

     

    HAYALİM KIRKPINAR KEMERİ

    Rio öncesi birçok şampiyonluğun olsa da herkes seni bu kadar bilmiyordu...

    Herkes değil ama Rio’dan önce bir tanınıyorsak şimdi on tanınıyoruz. Malesef basınımız çok yer vermediği için insanlarımız da tanımıyordu. 4 Avrupa şampiyonluğum var ve bu serbest güreşte bir ilk ama insanlar bunu bilmiyor çünkü basın yer vermiyor. Konuştuğumuz insanlar diyor ki; ‘Güreşte eski başarılarımız yok’. Eski başarılarımızı kat be kat geçtik. Benim serbest güreşteki başarılarım Cumhuriyet tarihinde olmayan başarılar.

     

    2016’yı altın madalyayla kapattın yeni yıldaki en büyük hedefin?

    2017 önce Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk, ondan sonra da Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olmak.

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