Haber: Gönül Olutürk

Yaklaşan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler hakkında konuş Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıklamasında “Busene transferlerimiz olmuştu amacımız takım kadrosunu korumaktı. İki kadro yaptık. Ara transferde amacımız oyuncu almamaktı. Malesef lige iyi başlayamadık sonra Sait hoca ile beraber iyi bir çıkış yakaladık ligde ve kupada. Takım içinde bütünleştik şimdi bunun semeresini görmekteyiz. Kupa'da ilk periyodu kazandık. Boluspor'un geçen sene şampiyonluk şansı vardı ama kaybettik. Sait hoca ile iyi bir bütünlük sağladık. Bu sene ara transfer düşünmüyoruz, transfer yapmayacağız. Gitmek isteyen arkadaşımız olabilir ama bütünlüğümüzü bozmak istemiyoruz. Kamp zamanı gözden geçireceğiz kadromuzu" ifadelerineyer verdi.

Başkan Çarıkçı açıklamasını "Bu sene takım içinde Türk futboluna kazandıracağımız oyuncumuz yok. Burak Hasan, Umut Meral,Furkan Demir gibi oyuncularımız bir iki yıl içerisinde Türk futboluna kazandırmak istiyoruz ama bu sene asıl amacımız şampiyonluğa odaklanmak ve iyi bir yerde bitirmek olucak. Taraftarımız en kötü zamanda yanımızda oldular. Takımımızın biraz heyecanı eksik. Ben dahil takımımızın oyunundan memnunuz. Kupa maçında tribünler boştu.Taraftarımız bize destek versin. İnşallah Boluspor iyi yerlere gelecektir" ifadeleriyle sonlandırdı.