Haber; Esra Öztürk

Fransa’nın Paris kentinde 21 - 26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bugün Grekoromen takımına moral ziyaretinde bulundu. Daha sonra Başkan Aydın, teknik ekiple bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.Son hazırlıklarını Aladağ kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren Grekoromen Güreş A Milli Takımı’nın kampı 20 Ağustos’ta sona erecek.

Kampın sona ermesinin hemen ardından Fransa’ya gidecek olan Grekoromen Güreş A Milli Takımından en az bireysel bazda 10 madalya beklendiği belirtildi.