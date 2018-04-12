Haber: Semih Baykal

6 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da deplasmandaAdanaspor ile karşılaşacak olan Boluspor maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Boluspor takımı Elazığ hazırlıklarını aralıksız sürdürülüyor. Kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde dönüşümlü olarak taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, stretching ile antrenman sona erdi.