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12 Nisan 2018 Perşembe
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    • Takım galibiyete kitlendi

    Boluspor, Spor T oto 1. Ligin 31. Haftasında deplasmandaAdanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları devam ediyor.

    12 Nisan 2018 Perşembe 13:22
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    Takım galibiyete kitlendi

    Haber: Semih Baykal

    6 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’da deplasmandaAdanaspor ile karşılaşacak olan Boluspor maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Boluspor takımı Elazığ hazırlıklarını aralıksız sürdürülüyor. Kırmızı beyazlılar, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde dönüşümlü olarak taktik ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirilirken, stretching ile antrenman sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Spor, T, Oto, 1.

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