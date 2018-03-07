Haber: Semih Baykal

Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Necip Çarıkçı "Takımda iyi bir beraberlik var ve şu an ligde 40 puan ile 4. sıradayız. Hedefimiz ilk 6 içinde kalmak. Cumartesi günü de Çaykur Rizespor maçımız var. Bu maça odaklandık. Takımımızın da morali iyi.Alt tarafta düşme potası, üst tarafta altı ve ilk iki mücadelesi var. Bu sene lig çok zor geçiyor. Bütün takımlar iyi." dedi.

“SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ BİR LİG”

Ligde güzel mücadelelerin yaşandığını belirten Çarıkçı "Güzel bir ligimiz var. Hakikaten Süper Lig'den daha kaliteli bir lig. Güzel mücadeleler oluyor, iyi oynayan ve iyi mücadele eden kazansın. Bu ligde olmaktan ben de gurur duyuyorum. Bütün kulüp başkanlarına da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.